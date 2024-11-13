Batman\'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

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Batman'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü yakınlarında 07 BOD 159, 35 HC 2359, 72 ABN 266, 47 ADN 808, 72 AAR 670 ve 33 ARP 214 plakalı 3'ü tır, 2'si kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma trafik ekibi sevk edildi. Kazada tırların arasında kalan iki kamyonetin sürücüsü araçların içinde sıkıştı. Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kamyonet sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN