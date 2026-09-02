Batman Hasankeyf\'te baraj suyuna gömülen römorklu traktör, vatandaşlarca çıkarıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı'nın sularına gömülen römorklu traktör, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Olay, Hasankeyf Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen römorklu traktör, baraj suyuna gömüldü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, traktörü kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların çabaları sonucu traktör sudan çıkarıldı. Yaralananın olmadığı olayda traktörde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.