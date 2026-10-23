Batman Öğretmenevi'nde iki grubun kavgası polis müdahalesiyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Batman Öğretmenevi'nde iki grubun kavgası polis müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Batman Öğretmenevi\'nde iki grubun kavgası polis müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Batman Öğretmenevi mevkiinde dün gece 21.30 sıralarında iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı büyümeden sonlandırdı, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Batman'da iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 21.30 sıralarında Batman Öğretmenevi mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı. Olayın büyümesini önleyen ekipler, muhtemel bir gerginliğe karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelBatmanPolisOlaySon Dakika

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