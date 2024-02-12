Batman-Siirt kara yolunda minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika
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Batman-Siirt kara yolunda minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Batman-Siirt kara yolunda minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı

Batman-Siirt kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile karşıdan yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

12.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Batman- Siirt kara yolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile karşıdan yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu medyana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Beşiri Organize Sanayi Bölgesine işçi götüren seyir halindeki plakası öğrenilmeyen minibüs ile karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralan 15 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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