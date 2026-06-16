Batman'da faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
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Batman'da faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Batman\'da faili meçhul cinayet aydınlatıldı
16.06.2026 13:45
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Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021'de hayvan otlatırken öldürülen Mehmet Şirin Çelik'in cinayeti, jandarmanın titiz çalışmasıyla çözüldü. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında, 20 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen ve uzun yıllardır faili meçhul olarak kalan cinayet olayı, Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda aydınlatıldı. Olaya karışan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlattığı sırada ateşli silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Şirin Çelik'in ölümüyle ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 12 Haziran 2026'da Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 kişi ise herhangi bir tedbir uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

Yetkililer, kamu düzeninin sağlanması ve suçluların adalet önüne çıkarılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Şirin, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Beşiri, Batman, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

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