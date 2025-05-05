Bayburt'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta Asayiş Toplantısı

Bayburt\'ta Asayiş Toplantısı

Bayburt Valiliği'nde yapılan toplantıda nisan ayının asayiş verileri açıklandı.

05.05.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Asayiş ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Bayburt Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda, nisan ayı asayiş olayları hakkında veriler paylaşıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki basın mensuplarıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya gelerek, Bayburt'un asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş'un katıldığı toplantıda nisan ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaşan Vali Eldivan, 2025 yılı nisan ayı içerisinde PKK/KCK'ya yönelik 2 küçük çaplı operasyon yapıldığını, başka terör operasyonunun yapılmadığını aktardı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç konusunda meydana gelen olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını dile getiren Vali Eldivan, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç konusunun da yüzde 60'ının aydınlatıldığını vurguladı.

Uyuşturucuyla, siber suçlarla mücadele konularında çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydeden Vali Eldivan, yapılan trafik denetimlerinden bahsetti. Vali Eldivan, trafik denetimlerinde abartı egzozdan 25 araç sürücüsüne, alkollü araç kullanmaktan 41 araç sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 74 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldığını ifade etti.

2025 Nisan ayı düzenli göçmen sayısı verilerine göre, Bayburt'ta geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 36 olduğunu sözlerine ekleyen Vali Eldivan, kimlik denetimlerinde 8 kaçak göçmenin tespit edildiğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt Valiliği, Bayburt Valiliği, Mustafa Eldivan, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Göçmenler, Güvenlik, Politika, bayburt, Valilik, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu
Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel’den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır Özgür Özel'den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Brezilya’da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi Brezilya'da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 15:55:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Asayiş Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.