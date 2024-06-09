Bayburt'ta Tarihi Eser Operasyonu: 43 Parça Eser ve 13 Sikke Ele Geçirildi

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Bayburt'ta 43 parçadan oluşan tarihi eserler ile 13 adet sikke ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Tarihi eser ticareti yapıldığı gerekçesiyle Bayburt merkezli 5 ilde yapılan operasyonda 23 kişinin adresleri arandı. Gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı olayları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bayburt ili ile bağlantılı olarak Erzurum ve Erzincan illerinde tarihi eser ticareti yapıldığı, özellikle sit alanlarında yapılan izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yüksek fiyatlarla çevre illerde satıldığı tespit edildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ay boyunca izleri sürülen tarihi eser kaçakçılarının ev, iş yeri ve kullandıkları araçların tespit edilmesi sonucunda Bayburt, Erzurum, Erzincan, Eskişehir ve İzmir'de 23 şüpheliye ait 23 ayrı adreste bulunan evlerde ve şüphelilere ait 3 iş yeri ve 7 araçta eş zamanlı olarak arama yapıldı. Arama sonucunda toplamda 43 parçadan oluşan tarihi eserlere ve 13 adet sikkeye el konuldu.

Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabancaya, bir av tüfeğine, 300 gram altın tozuna, sikkelerin tartılmasında kullanılan hassas teraziye, 61 sayfa tarihi eser ticaretiyle ilgili doküman ve belgelere, yeraltı görüntüleme cihazına, 4 adet detektör ile çok sayıda kazıda kullanılan malzemeye el konuldu.

Operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 16'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 7 şüpheli dört gün süre ile gözaltında tutulurken, bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir şüpheliye elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BAYBURT