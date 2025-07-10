Bayburt\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bayburt- Erzurum yolu üzeri, Ahsunk Hanları olarak bilinen noktada tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde gerçekleşti. Erdem Şahin'in kullandığı 69 AAG 288 plakalı Honda CR-V marka araç, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan Şahin, tedavileri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BAYBURT