Bayburt\'ta Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Bayburt'ta 180 kilogram tütün ve 8400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden 180 kilogram tütün ve 8400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı. - BAYBURT
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