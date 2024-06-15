Bayram öncesi kiraladığı aracı Ankara'ya getirip parçalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayram öncesi kiraladığı aracı Ankara'ya getirip parçalarken suçüstü yakalandı

İzmir'de bir araç kiralama şirketi, şehir içinde kullanılması üzerine kiraladığı aracın Ankara'da olduğunu fark etti.

15.06.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir araç kiralama şirketi, şehir içinde kullanılması üzerine kiraladığı aracın Ankara'da olduğunu fark etti. Araç Kiralama Konfederasyonu'na bağlı şirket, Konfederasyon Başkanı Asım Kızmaz tarafından parçalara ayrılırken bulundu.

İzmir'de bir araç kiralama şirketi, Kurban Bayramı öncesinde şehir içi kiraladığı aracın kiraladıktan kısa bir süre sonra Ankara'da olduğunu fark etti. Şirket yetkilileri bunun üzerine Ankara'da bağlı bulundukları Araç Kiralama Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz'a ve arabanın çalınmış olması ihtimaline karşı da polis ekiplerine haber verdi. İddialara göre aracı GPRS sisteminden takip eden Kızmaz, konuma ulaştığında arabanın parçalara ayrıldığını gördü.

Olay hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kızmaz, bayram öncelerinde araba kiralamalarının arttığını ve araba hırsızlarının da bu durumdan yararlanmak istediğini aktardı. Kızmaz, çalınan aracın da İzmir'den kiralandığını belirterek, "Araç İzmir içi kullanım olarak kiralandı. Daha sonra Ankara'ya geldi. Ankara'ya geldiğini, üyemiz fark ediyor, arıyor, kendisine ulaşamıyor. O esnada bize ulaşıldı. Biz de kendisinden konumunu istedik. Konum da bizim burada yıldız sanayi dediğimiz bir yer var orada araç parçaları satılıyor, orayı gösteriyor. Acilen oraya intikal ettik" diye konuştu.

"Arabanın yarı vaziyetteki halini gördüm, tekerler sökülmüş sadece arabanın arka bagaj kapısı kalmış"

Kızmaz, aracın bulunduğu konuma bizzat kendisinin de gittiğini belirterek, "Konumun oraya geldiğimizde pazar günü olması münasebetiyle aracın içeride olduğunu ve içeride 2 kişinin olduğunu gördüm. O esnada da kendileri beni görünce tedirgin bir hale geldiler. Ben kendi aracımı kapının önünden kaldırdım. Başka bir tarafta takibe başladım. Bu esnada şahıs kendisi çıktı. Şahsın önünü keserek o plakalı arabanın orada olup olmadığını sordum ve o da aracın orada olduğunu teyit etti, 'Evet burada' dedi. Arabayı çıkartmasını söyledim. Bu esnada polisi aradım. Polis ekipleri gelene kadar biz şahısla orada bir ağız münakaşası ederek zar zor olsa da arabanın yarı vaziyetteki halini gördüm. Yani tekerler sökülmüş sadece arabanın arka bagaj kapağı kalmış. Bir saat daha yetişmeseydik araba komple parçalanıp yok edilecekti" açıklamasında bulundu.

Şahsın emniyet güçleri tarafından yakalandığını dile getiren Kızmaz, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın genelde yabancı plakalı arabaları, icralık arabaları ve kiralık arabaları parçaladığını ifade etti. Kızmaz, tüm araç kiralama şirketlerini de uyararak, aracı kiralanan kişilerin özellikle bayram ve bayram öncelerinde daha çok dikkat etmelerini istedi.

"Bayram tatili nedeniyle hırsızlar da devreye giriyor"

Kızmaz, bayramda verdikleri araçların 10 günlük paket çerçevesinde verdiklerini ifade ederek, "Yani resmi tatil 10 gün ise 10 gün olarak paket olarak vermek istiyoruz. Bu esnada da hırsızlar da devreye giriyor. Yani diyor ki 'Araba Kiralama şirketinden bayramda 10 günlük alırım. Götürüp bu tarafa 50 bin liraya satarım, o da 100 bin liraya satar' gibi dağılıyor. Bizler diyoruz ki araç kiralama şirketleri özellikle ince eleğin sık dokuması gerektiğini söylüyoruz. Her gelene malınızı teslim etmeyin. GPRS 2 tane olsun 3 tane olsun yani malınızın düşmanı olmayın hep bu yayınları canlı yayında devamlı baskı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İzmir'den kiralanan bir başka aracımıza ulaşamadık"

Kızmaz, yine İzmir'den kiralanan bir araçtan daha haber alamadıklarını söyleyerek, "Maalesef araç kiralama firması üyemiz alt kiralama olduğundan takip cihazı takılmamış bayrama yetişmek için. Bu arabada şu anda Ankara'ya geldi. Buradaki emniyetteki dostlarımızla bu konuyu paylaştık, çalındı ihbarı verildikten sonra Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında. Bizim burada yine hurdacılar PTS kayıtlarında sadece hurdacılar sitesinde gözüküyor. Onun haricinde bir yere çıkmamış. Nerede bu araç hurdacılar sitesinin içerisinde yine parçalanmaya aday gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

" Kocaeli'nde de hırsızlar suçüstü yakalandı"

Kızmaz, bir başka olayın ise Kocaeli'nde yaşandığını belirtti. Kocaeli'nde hırsızların Araç Kiralamacıları Genel Başkan Yardımcısının ofisine gidip araç kiralamaya çalıştığını dile getirerek, "Araba kiralamak isterken bizim sistemlerimiz var. Sistemlerimize girdiğimizde oto hırsızı olduğunu görüyor. İzmir'den yine Adnan Menderes havalimanından arabayı çalmış, yok etmiş cezası yok. Maalesef güveni kötüye kullanma sebebiyle diye serbest bırakılıyor. Devlet büyüklerimizi hep söyledik. Lütfen bu güveni kötüye kullanmanın cezasını hapis cezası ile ağır ceza ile yargılayalım istiyoruz artık. Çünkü devamlı yazıyoruz biz bu yaz. Genel başkan yardımcımın ofisine gelip böyle bir olayla karşılaştık. Yani şu bayram özellikle vaka olarak şu anda 4 diyebilirim. Bizim birebir canlı şahit olduğumuz ve elimizdeki verilere istinaden" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, İzmir, Güvenlik, Hırsızlık, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayram öncesi kiraladığı aracı Ankara'ya getirip parçalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bayram öncesi kiraladığı aracı Ankara'ya getirip parçalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement