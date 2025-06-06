Bayrama bıçaklı tartışmayla girdiler: 2 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı tartışmada 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami Mahallesi Şehit Ahmet Aydın Caddesi üzerindeki bir ikamette, yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma esnasında evde bulunan bir çocuk eline bıçak alarak çevredekilere tehditte bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar da araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Bıçakla tehditte bulunduğu ileri sürülen çocuğun, olayın ardından evine girerek saklandığı belirtildi. Polis ekiplerince tartışmanın yaşandığı evdeki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA