Bayramiç'te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bayramiç'te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki Ege Zengin motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ege Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak kafasından yaralanan Ege Zengin hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.05.2024 01:19
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Bayramiç'te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki Ege Zengin motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.40 sıralarında Bayramiç- Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. 17 TG 632 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan Ege Zengin, motosikletin kontrolünü kaybetmesiyle düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Ege Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından yaralanan Ege Zengin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haber hastane önünde bekleyen Ege Zengin'in ailesine bildirildi. Ege Zengin'in ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayramiç'te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramiç'te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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