Bayramiç\'te Traktör Yangını

3.Sayfa

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde Rahim Özkan'a (60) ait traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Evciler köyünde Rahim Özkan'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki traktör henüz belli olmayan bir şekilde yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki arazöz yangına müdahale etti. Alevler evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan traktör ile ilaçlama ve kesim motorları kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE