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Bayrampaşa'da 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 19 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, saat 07.45 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Eski Kaldırım Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan plastik hammadde deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralanırken 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Üç koldan müdahalenin ardından yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası binanın zemin katı hasar gördü.Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.