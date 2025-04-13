Bayrampaşa\'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bayrampaşa'da iki aracın karıştığı kazaya yardım etmek için duran bir otomobil ve motosiklete, kazayı fark etmeyen başka bir araç çarptı. Maddi hasarlı ilk kazadan sonra gerçekleşen ikinci kazada 2 kişi hayatını hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Sağmalcılar O-3 TEM Otobanı Esenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.I. yönetimindeki Volkswagen marka cip, 34 MTJ 107 plakalı araca çarptı. Kaza yapan araçlara yardım etmek için 34 MTC 254 plakalı Opel marka otomobil ve A.S. yönetimindeki motosiklet kaza alanında durdu. Kazaya karışan taraflar ve yardım etmek için duran kişiler kaza alanındayken 34 KZG 297 plakalı Fiat marka araç, bölgeyi fark etmeyerek kaza alanına daldı.

İKİNCİ KAZA CAN ALDI

Gerçekleşen ikinci kaza sonrası motosiklet sürücüsü A.S. ve cip sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren sürücü dahil yaralanan 4 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.