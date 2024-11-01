Bayrampaşa'da İSTAÇ Tankeri Feci Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı, 3 Kişi Ölümden Döndü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da İSTAÇ Tankeri Feci Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı, 3 Kişi Ölümden Döndü

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İstanbul Bayrampaşa'da İSTAÇ'a bağlı tanker, yokuştan kayarak 10 araca çarptı ve devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 3 kişi ölümden döndü. Olay anı kameraya yansıdı.

01.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:42
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Bayrampaşa'da İSTAÇ tankeri araçları ezdi, 3 kişinin ölümden döndüğü kaza anı kameraya yansıdı: 5 yaralı

Savaş alanına dönen olay yeri böyle görüntülendi

Kazazede kadın: "Bizi direk sola doğru çarpıp, kenara attı. O esnada hepimizi biçti"

İSTANBUL - Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ tankeri, yokuştan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak 10 aracı ezip geçti. Sonunda park halindeki bir araca çarpan solüsyon dolu tanker, devrildi. Feci kazada 5 kişi yaralanırken, 3 kişinin ölümden döndüğü kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 09.00 sıralarında Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Mercedes marka İSTAÇ tankeri, yokuştan inerken bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği solüsyon dolu tanker, aşağı doğru kayarken, hem park halindeki hem de trafikteki bazı araçları ezdi. Tanker, yol kenarında çarptığı park halindeki aracı savurduktan sonra devrildi. Bu sırada oradan geçen 3 kişi ölümden döndü.

Facianın eşiğinden dönülen kazada 5 kişi yaralandı

Aşağı doğru kayarken 10 araca çarpan yol bakım tankeri, ortalığı savaş alanına çevirdi. Feci kazada 5 kişi yaralandı. Kazazedelerden 4'ünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'üne olay yerinden müdahale edilirken, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Devrilen yol bakım tankeri içindeki solüsyonun boşaltılmasının ardından vinçle olay yerinden çekildi.

Kaza anı kameraya yansıdı, 3 kişi ölümden döndü

Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde aşağı doğru kayan tankerin araçlara çarptığı görülüyor. Bir aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu ardından tankerin devrildiği görüntüye yansıyor. Çarpma öncesi kaldırımda yürüyen 3 kişinin savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

"Hepimizi biçti"

Ceyhan Yurtsever isimli kazazede, "Biz sırada duruyorduk. Yukarıdan geldiği gibi hiç fren yapmadan Azrail gibi gelip, çarptı. Bizi direk sola doğru çarpıp, kenara attı. O esnada hepimizi biçti. O kadarını hatırlıyorum. Kamyon bana vurdu. Sonra diğerlerinin üstüne devrildi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da İSTAÇ Tankeri Feci Kazaya Yol Açtı: 5 Yaralı, 3 Kişi Ölümden Döndü - Son Dakika

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