İstanbul'da sahte parfüm üretim tesisine operasyon: 120 bin parfüm ve 11 bin litre alkol bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da sahte parfüm üretim tesisine operasyon: 120 bin parfüm ve 11 bin litre alkol bulundu

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bayrampaşa'da sahte parfüm üretildiği belirlenen 2 adrese 21 Ekim'de eş zamanlı baskın yaptı. Dünyaca ünlü markaların taklidi 120 bin 115 parfümün piyasa değerinin 350 milyon TL olduğu bildirildi. Baskında 11 bin 680 litre etil alkol, 550 litre esans ve dolum makineleri de ele geçirildi; gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dünyaca ünlü markalara ait, piyasa değeri 350 milyon TL olan 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirildi.

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Bayrampaşa ilçesinde sahte parfüm imal edilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, 2 adreste şüpheli şahısların üretim yaparak ürünleri satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere 21 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

11 BİN LİTRE ETİL ALKOL ÇIKTI

Operasyonda 120 bin 115 adet sahte parfümün yanı sıra parfüm imalatında kullanılan 11 bin 680 litre etil alkol, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 adet boş parfüm şişesi, 9 bin 664 adet boş parfüm kutusu, 550 litre parfüm esansı, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresör makinesi, 2 adet parfüm kapaklama makinesi, 1 adet parfüm jelatinleme makinesi ve 1 adet parfüm damıtma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte parfüm üretim tesisine operasyon: 120 bin parfüm ve 11 bin litre alkol bulundu - Son Dakika
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