Bayrampaşa'da Şok Cinayet ve İntihar

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İstanbul Bayrampaşa'da kızıyla boşanma aşamasındaki damadını silahla vuran kayınpeder, daha sonra aynı silahla intihar etmişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimligi'nce yayın yasağı kararı verildi.

Bayrampaşa'da dün saat 11.00 sıralarında Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u (32) konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırmıştı. Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, damadını vurarak öldürdüktan sonra aynı silahla intihar etmişti. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebı üzerine Sulh Ceza Hakimligi'nce yayın yasağı kararı verildi. - İSTANBUL