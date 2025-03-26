Trafik magandası tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti - Son Dakika
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3.Sayfa

Trafik magandası tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti

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İstanbul Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

26.03.2025 10:32
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Dün akşam saatlerinde O-3 yanyolda meydana gelen olayda, Edirne istikametinde ilerleyen 34 HUZ 470 plakalı aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

SİLAH ÇEKEREK TEHDİT ETTİ

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu. Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

O ANLAR KEMRADA

Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafik magandası tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti
Trafik magandası tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik magandası tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • burhan kıraç:
    Motorcuların yapdıgı az degıl Aracın sagından sollayanlar mı dersınız yılan gıbı aracların arasından aniden sol sag yapıp sekıl yapanlar mı dersnız......Şehirler arrası yollarda motor kulanımına ızın verılmeyecek yada 1 şeitr de normal aracların arkasından seyır edmesı gerekir yada Agır yapdırıp uygulansın motorculara 71 6 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    inin dibine akpli çıkar 27 22 Yanıtla
  • Gökhan Sarı:
    vur vur diyen koca yürekli motorcu :D 20 18 Yanıtla
  • Ahmet Yildiz:
    Motorcular pire gibi salça olacak yer arıyolar 22 2 Yanıtla
  • Alina02:
    motorcu hak etmiştir 15 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    texax mübarek yolda görsen adam sanırsın 10 1 Yanıtla
  • 082912aB:
    vursa iyi olmazdı be motorcucan 10 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Birileri motorcuların sağdan soldan yılan gibi araç sürdüğünü söylüyor. aynı kişiler internetten vermiş olduğu yemek siparişi geciktiği zaman aynı motokuryeyi itin arkasına sokuyor. 0 9 Yanıtla
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