Popüler \'Strictly Come Dancing\' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!

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BBC'nin popüler dans yarışması Strictly Come Dancing, bu sezon büyük bir skandalla sarsıldı. Yarışmacı Zara McDermott ve profesyonel dans partneri Graziano Di Prima arasında yaşanan olaylar, programın imajına ciddi zarar verdi.

Olaylar, Graziano'nun Instagram'da Zara'nın prova sırasında yorgunluktan yerde baygın yattığını gösteren bir video paylaşmasıyla başladı. Başlangıçta masum görünen bu paylaşım, daha sonra ortaya çıkan iddialarla birlikte farklı bir anlam kazandı.

İddialar, Graziano'nun Zara'ya provalarda sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı yönündeydi. Bu ciddi suçlamalar üzerine BBC yönetimi harekete geçti ve Graziano'yu programdan çıkardı. Graziano daha sonra yaptığı açıklamada olaylardan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Aslında, çiftin daha önce sosyal medyada paylaştığı videolar aralarındaki gerginliğin işaretlerini veriyordu. Zara'nın, Graziano'nun kendisini aşırı eleştirdiğini ve çok zorladığını ima eden paylaşımları dikkat çekmişti.

Bu olay, BBC yönetiminin eleştirilmesine de yol açtı. Yönetimin, olayların farkına daha önce vardığı halde yeterince hızlı davranmadığı öne sürüldü. Ayrıca, bu skandal programın daha önceki "zorbalık" iddialarını da yeniden gündeme getirdi.

Sonuç olarak, bu skandal Strictly Come Dancing'in imajına büyük zarar verdi ve yarışma formatındaki TV programlarında yarışmacıların güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açtı. Olay, televizyon endüstrisinde etik ve güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.