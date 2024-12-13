BBP Başkanı Süleyman Acaruygun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

BBP Başkanı Süleyman Acaruygun Son Yolculuğuna Uğurlandı

BBP Başkanı Süleyman Acaruygun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karaman'da garajında ölü bulunan BBP Başkanı Acaruygun, cenaze namazı sonrası defnedildi.

13.12.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da garajdaki aracında ölü bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Karaman Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, son yolculuğuna uğurlandı.

Süleyman Acaruygun (40) için Cuma namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Acaruygun'un ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Kazım Birtane, BBP MKYK üyesi Osman Seçkin, Alperen Ocakları Konya Temsilcisi Musa Karaçır, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Süleyman Acaruygun, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olay dün yaşandı

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Acaruygun (40) evinin altında bulunan garajdaki aracının içinde kızı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Acaruygun'un hayatını kaybettiğini belirlemişti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Karaman Merkez, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, karaman, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BBP Başkanı Süleyman Acaruygun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
20:23 Trump sinyali verdi Netanyahu’nun bir numarası değişebilir Trump sinyali verdi! Netanyahu'nun bir numarası değişebilir
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:50 Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye’de halk kutlamalar için sokaklara döküldü Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 15:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Başkanı Süleyman Acaruygun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.