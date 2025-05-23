Bebeklerinin poşetteki cesediyle bir süre yaşayan anne-babanın cezası belli oldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde oturan Ayşegül Talay (31) 27 Mart 2023'te itfaiyeyi arayıp anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.

AĞZI BAĞLI SİYAH POŞET İÇİNDE BEBEK CESEDİ

Yardıma giden ekipler 2 aylık Mehtap bebeğin cansız bedeninin ağzı bağlı bir şekilde siyah poşet içerisinde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay (43) ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay'ı bebekleri öldükten sonra onu poşete koyup 10 gün birlikte yaşadığı için gözaltına aldı. Tutuklanan Talay çifti hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan açılan davanın karar duruşması yapıldı.

CEZAİ EHLİYETLERİ TAM

Duruşmaya tutuklu sanıklar Suat Talay ve eşi Ayşegül Talay ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık Talay çiftinin akıl sağlıklarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini ve raporda her ikisinin de cezai ehliyetlerinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Daha sonra mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık çiftin "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek tahliyelerini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da, sanıkların mütalaa yönünde cezalandırılmalarını talep etti.

BİRİ "CANIM YANIYOR" DİĞERİ "BİLMİYORUM" DEDİ

Mahkeme başkanı sanık çifte son savunmalarını sordu. Sanıklardan Suat Talay, çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını, bu yüzden mağdur olduklarını belirterek, "Canım yanıyor. Kendimi ifade edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi. Ayşegül Talay da eski savunmalarını tekrarlayarak, "Çocuğuma ne oldu bilmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.

25'ER YIL HAPSE ÇARPTIRILDILAR

Mahkeme heyeti, sanıklar Ayşegül Talay ve Suat Talay'ı bebeklerini "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.