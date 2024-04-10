Babasının yerine beklediği bekçi kulübesinde husumetlilerinin saldırısına uğradı
Darp edilen ve bıçaklanan 28 yaşındaki genç ağır yaralandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de babasını iftara göndererek bekçi kulübesinde bekleyen 28 yaşındaki genç, husumetli olduğu şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Darp edilen ve birkaç yerinden bıçaklanan genç, ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta bekçilik yapan babasını iftara göndererek bekçi kulübesinde beklemeye başlayan 28 yaşındaki E.Ö., husumetli olduğu şahıslarla karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile husumetli olduğu 3 kişi tarafından darp edilen E.Ö., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ve darp sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki E.Ö., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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