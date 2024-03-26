Belçika\'da Çiftçiler Tarım Politikalarını Protesto Etti

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Belçika'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına karşı bir kez daha traktörleriyle başkent Brüksel'e gelerek AB binalarının bulunduğu caddeleri trafiğe kapattı. Sis bombaları atan çiftçilerin polise hayvan gübresi sıkıp yumurta fırlatmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Belçikalı çiftçiler tarım politikalarına karşı protesto amacıyla traktörleriyle üçüncü kez başkent Brüksel'e geldi. Çiftçiler, AB Tarım Bakanlarının toplandığı binanın yer aldığı Rue de la Loi Caddesini trafiğe kapattı. Polis barikatlarına saman ve hayvan gübresi püskürten çiftçiler, yumurta ve sis bombası fırlattı. Schuman'da toplanan çiftçiler ise polis barikatlarının önünde ahşap paletleri ateşe verdi, polis tazyikli su sıktı. Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nı traktörleriyle ablukaya aldı.

Çiftçiler, AB'nin tarım politikalarında değişiklik yapılmasını, MERCOSUR gibi serbest ticaret anlaşmalarına son verilmesini, daha adil fiyatlandırma politikası talep ediyor. - BRÜKSEL