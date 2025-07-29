Belçikalı Turist Otelde Hayatını Kaybetti

Manavgat ilçesinde tatilini geçirdiği 5 yıldızlı otel odasında rahatsızlanan Belçikalı turist kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Belçikalı Stoop Johan Alfons tatilini geçirmekte olduğu Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 5 yıldızlı oteldeki odasında rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin otel odasındaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Stoop Johan Alfons, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Belçikalı turist, jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA