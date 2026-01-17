Antalya\'da Kamu Zararında 5 Tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden, aralarında eski ASAT genel müdürü ve eski ALDAŞ genel müdür yardımcısının da bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli adli kontrol, 9 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme heyeti adli kontrol talebiyle sevk edilen 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında eski ASAT genel müdürü ve eski ALDAŞ genel müdür yardımcısının da bulunduğu 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ile bilirkişi raporları doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı tespit edildi.

Raporda, 1995 yılında ASAT Genel Müdürlüğü ile yapılan müşavirlik sözleşmesi kapsamında ALDAŞ A.Ş. tarafından gerçekleştirilen harcamaların yüzde 15 fazlası ile ASAT'a yansıtıldığı, ancak bu harcamalara ilişkin faturalara dayanak belgelerin sunulmadığı, incelemenin engellendiği ve faturaların yalnızca ASAT Genel Müdürü tarafından onaylandığı ifade edildi.

ALDAŞ A.Ş. kayıtlarında, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin büyük bölümünün şirket tarafından karşılandığı, görevlendirmesi bulunmayan ya da görevle ilgisi olmayan kişilerin bu seyahatlere katıldığı, bazı uçuş ve konaklamaların ALDAŞ ve ASAT ile herhangi bir bağı bulunmayan kişiler adına yapıldığı tespit edildi. Seyahat, konaklama ile temsil ve ağırlama giderlerinin isim, tarih ve oda bilgisi olmaksızın muhasebeleştirildiği; belediye ya da şirketle ilişkisi bulunmayan çok sayıda kişi ile aile bireylerinin ve bazı yabancı uyruklu kişilerin konaklama giderlerinin ödendiği belirlendi.

Bilirkişi raporunda, temsil ve ağırlama harcamalarının lüks işletmelerde gerçekleştirildiği, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı, ancak harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmediği kaydedildi. Bu kalemler nedeniyle 63 milyon 414 bin 381 lira 54 kuruş kamu zararı oluştuğu bildirildi.

Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel amaçlarla ya da şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı, bu araçlara ait trafik cezalarının da kamu kaynaklarıyla ve yüzde 15 fazlası ile ASAT'a fatura edildiği tespit edilirken, bu kalemde 24 milyon 782 bin 903 lira 15 kuruş kamu zararı hesaplandı.

Şirket demirbaşına kayıtlı çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın üçüncü kişilerin kullanımına verildiği ve bu nedenle 8 milyon 400 bin 700 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi.

Yönetim Kurulu kararıyla iç denetçi olarak görevlendirilen ve fiili hizmeti bulunmadığı tespit edilen bir kişi adına yapılan ödemeler nedeniyle 1 milyon 912 bin 43 lira, yine fiili hizmeti olmadığı belirlenen bir personel için yapılan maaş ve sigorta ödemeleri nedeniyle 2 milyon 686 bin 400 lira kamu zararı oluştuğu raporda yer aldı.

Yöneticilerin kişisel kredi kartı harcamalarının da şirket tarafından karşılandığı kaydedilirken, yürütülen yazılım projesi kapsamında bugüne kadar 158 milyon 171 bin 162 lira harcandığı, bu tutarın yüzde 94'ünün personel giderlerinden oluştuğu ve projeden herhangi bir gelir elde edilmediği ifade edildi. Ayrıca yazılım geliştirme amacıyla başka bir firmadan 59 milyon lira bedelle program satın alındığı, bu işlem sonucunda şirketin herhangi bir mali kazanım elde etmediği belirtildi. Bu kalemde toplam 274 milyon 969 bin 96 lira 7 kuruş kamu zararı tespit edildi. Şüpheli alacaklar, iş avansları ve belgesiz danışmanlık ödemeleri nedeniyle ise yaklaşık 2,7 milyon liralık ek kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.

14 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 14 Ocak tarihinde dosyada yer alan 18 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasının, 4 şüphelinin ise ifadeye davet edilmesinin ve şüphelilerin ikametlerinde arama yapılmasının planlandığı bildirildi.

ALDAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ASAT eski genel müdürü ve çalışanlarının da yer aldığı 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 4 kişiden birinin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu, iki kişinin yurt dışında olduğu, bir kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri iki gün süren 14 şüpheli, kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.K. ve O.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilen ASAT Genel Müdür Yardımcısı N.E. ile şoförler Y.N. ve A.B., nöbetçi sulh ceza mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Selahattin A., İdari İşler Müdürü ve Bilişim Şube Sorumlusu Yüksel Ö. ile şoförler Mehmet Y. ve Oktay Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski ASAT Genel Müdürü İbrahim K., ALDAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Murat Z., Finans Müdürü Merve D., Muhasebe ve Ödeme Hizmetleri Kontrolörü Pınar B. ve Satış Pazarlama Müdürü Lütfi E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA