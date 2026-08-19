Belen'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Belen'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Belen\'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Belen-İskenderun yolu otoban girişinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgede ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı bildirildi. Tırın çekilmesiyle yol güvenli olarak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Belen, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belen'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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