Belen\'deki okulda mahsur kalan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

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Hatay'ın Belen ilçesinde bir okuldaki engelli asansöründe mahsur kalan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Belen İlçesi'ne bağlı Halilbey Mahallesi'nde bulunan Mesleki Anadolu Lisesi'nde engelli asansörü içerisinde 6 yaşındaki bir çocuk mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalan çocuğu kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan 6 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi. - HATAY