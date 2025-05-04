Bergama'da Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bergama'da Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı

Bergama\'da Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde sefer yapan bir belediye otobüsünde motor bölümünden dumanlar yükseldikten sonra yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi ve yangın kontrol altına alındı.

04.05.2025 18:16  Güncelleme: 18:22
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İzmir'in Bergama ilçesinde sefer yapan bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Yangında yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında E-87 Devlet Karayolu Çanakkale-İzmir yönü Kazıkbağları mevkiinde meydana geldi. 835 numaralı Bergama- Aliağa seferini yapan belediye otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aliağa ve Çandarlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken otobüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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