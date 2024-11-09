Bergama'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bergama'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Bergama\'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Kübra Naz T.'ye araç çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, mahalleli bölgedeki kazalara dikkati çekmek için yolu kapattı.

09.11.2024 14:43  Güncelleme: 14:58
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İzmir'in Bergama ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki kız çocuğu araç çarpması sonucu ağır yaralandı. Bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri ise yolu kapatarak eylem yaptı.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba günü Bergama ilçesi Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'ndan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 35 TED 21 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Kübra Naz T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız çocuğu yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük kız, ambulans ile Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın ardından mahalleli yolu kapattı

Yaşanılan kazanın ardından Yalnızev Mahalle sakinleri dün bölgeye gelerek yolu kapattı. Bölgede çok fazla kaza yaşandığı yönünde tepki gösteren mahalle sakinleri, bölgeye üstgeçit yapılmasını ve özellikle belediye araçlarının köyün içerisinden geçmesi yönünde eylem yaptı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu alana gelen ve vatandaşlar tarafından yuhalanan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Bu yol Karayolları Genel Müdürlüğüne ait. Karayolları Genel Müdürüne sesleniyorum; Yalnızev'in üstgeçidini yapmak için hep beraber çalışacağız" dedi. Ayrıca Başkan Çelik, İZTAŞIT'ın güzergah olarak da köye gireceğini ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bergama'da Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı - Son Dakika

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