Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu

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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen CHP PM üyesi Berkay Gezgin, kendisi hakkında "İBB'den 1 milyon lira aldığı" iddiasını ortaya atan gazeteci Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

17.04.2025 16:53
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Katıldığı bir canlı yayında konuşan gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu

"İBB ŞİRKETLERİNDEN TOPLAM 1 MİLYON LİRA ALDI" İDDİASI

MASAK tarafından İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen raporda Gezgin'in de yer aldığını öne süren Küçük, Gezgin'e 'İBB iştiraki şirketlerden parça parça toplam 1 milyon lira gönderildiğini' iddia etti.

Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu

"SENİN ELİNDE NASIL MASAK RAPORU VAR, BU SUÇ DEĞİL Mİ?"

Küçük'ün söz konusu iddiasına katıldığı bir canlı yayında yanıt veren Gezgin, suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Gezgin, şu ifadeleri kullandı: "MASAK raporuyla alakalı olan bu dosya zaten gizli bir dosya. Eğer böyle bir durum varsa senin elinde nasıl MASAK raporu var, bu suç değil mi? İkincisi 21 yaşında bir insana iftira atmak zavallıca değil mi, ayıp değil mi, günah değil mi? Siyaset böyle kirli bir mecra halinde gelmek zorunda değil. Biz farklı fikirlerde olabilir. Herkesle zaten aynı fikirde olmamızın mümkünatı yok. Ama niye bir gence iftira atıyorsunuz ya... Ben suç duyurusunda bulunacağım bu arada. Yasal yollara başvuracağım."

Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu

TUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto eylemlerinde gözaltına alınan ve Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti. Daha sonra tahliye edilen Gezgin, Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa seçildiği CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne girmişti.

Berkay Gezgin\'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu
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Son Dakika 3.Sayfa Berkay Gezgin'den Cem Küçük hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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