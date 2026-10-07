Berlin'de Filistin gösterisine polis sert müdahale etti, çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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Berlin'de Filistin gösterisine polis sert müdahale etti, çok sayıda gözaltı var

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Berlin'in Kreuzberg semtinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü yılı nedeniyle Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Polisin sert müdahalesinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı; resmi makamlardan sayıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların 3. yılının geride kalması nedeniyle Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin polisinin göstericilere sert müdahalesinde birçok kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların üçüncü yılı nedeniyle bir araya geldi. Filistinlilerin de aralarında bulunduğu göstericiler, Filistin bayrakları açarak Gazze'deki saldırıların sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Göstericiler, Gazze ve Filistin'e destek sloganları atarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Berlin polisi göstericilere sert müdahalede bulunurken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Resmi makamlardan müdahale sırasında gözaltına alınan veya yaralananların sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
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