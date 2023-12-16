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Berlin'de Motosikletli Noel Babalar Sosyal Sorumluluk Turu Düzenledi - Son Dakika
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Berlin'de Motosikletli Noel Babalar Sosyal Sorumluluk Turu Düzenledi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce motosikletli Noel Baba kılığına girerek, fakirliğe ve zayıflayan sosyal sisteme dikkat çekmek için sokaklarda tur attı. Motosikletli Noel babalar, çocuklarla vakit geçirdi, evsizlere ve muhtaçlara destek verdi ve hediyeler dağıttı.

16.12.2023 - 20:41,
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- Almanya'da Noel Baba kılığında yüzlerce motosikletli yoksulluğa dikkat çekti

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel Baba kılığına giren yüzlerce motosikletli, fakirliğe, şehirde yaşayan muhtaçlara ve zayıflayan sosyal sisteme dikkat çekmek için tüm gün konvoy halinde sokaklarda tur attı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesi düzenlendi. "Santa Claus on Road e.V." adlı dernek üyeleri, her yıl olduğu gibi bu sene de düzenledikleri "Berlin Noel Motosiklet Turu" ile yoksulluk ve toplumsal bozulmaya dikkat çekti. Noel Baba kıyafetleri giyen dernek üyesi yaklaşık 200 kişi, süsledikleri motosikletlerle tüm gün konvoy halinde Berlin sokaklarında tur attı.

Sosyal farkındalık için yollara düşen motosikletli Noel babalar, önce Kreuzberg ilçesindeki Cicili Park'ta 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarla zaman geçirdi. Çocuklarla birlikte yemek pişiren ve resim yapan dernek üyeleri, daha sonra Lichtenberger'de evsizler ile muhtaçlar için düzenlenen bir toplantıya katılarak, sağlık sigortası olmayan ve sokakta yaşayan insanlara destek verdi. Son olarak Charlottenburg Sarayı'ndaki Noel pazarını da ziyaret eden üyeler, çocuklara ve evsizlere hediyeler dağıttı.

Düzenledikleri sosyal proje nedeniyle Berlin halkının takdirini toplayan dernek üyeleri tarafından yayımlanan bildiride, "Biz, Noel yaklaşırken vatandaşlarımızın dikkatini Berlin'deki ihtiyaç sahiplerine çekmeyi hedefledik. Bağışlarla ve kendi faaliyetlerimizden elde edilen gelirlerle finanse edilen hediyelerimizi, birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da Noel öncesinde ihtiyaç sahiplerine götürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Berlin\'de Motosikletli Noel Babalar Sosyal Sorumluluk Turu Düzenledi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Berlin'de Motosikletli Noel Babalar Sosyal Sorumluluk Turu Düzenledi - Son Dakika
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