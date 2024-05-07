Berlin Özgür Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Protestosuna Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Berlin Özgür Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Protestosuna Polis Müdahale Etti

Almanya'daki Berlin Özgür Üniversitesi'nde düzenlenen Gazze'ye destek protestosuna polis müdahale etti. Öğrencilerin kamp kurma isteğine engel olan polis, İsrail yanlısı gruba ise müdahale etmedi. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler sloganlar atarak tepki gösterdi.

07.05.2024 19:37
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Almanya'daki Berlin Özgür Üniversitesi'nde düzenlenen Gazze'ye destek protestosuna polis müdahale etti.

ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek protestoları, Almanya'daki üniversitelerde de devam ediyor. Geçen hafta Berlin Humbolt Üniversitesi'deki Gazze'ye destek protestoları, Berlin Özgür Üniversitesi'nde de başladı. Berlin Özgür Üniversitesi'nde toplanan 300 kadar öğrenci, İsrail saldırılarını kınamak ve Gazze'ye destek vermek amacıyla üniversite bahçesine kamp kurmak istedi. Üniversiteye gelen polis kamp kurulmasına engel olarak, öğrencileri dağıttı.

İsrail yanlısı gruptan karşı gösteri

Öğrenciler, daha sonra kampüs binasının önünde toplanarak eylemlerine burada devam etmek isterken, yaklaşık 30 kişilik başka bir grup ise İsrail bayrağı açarak, İsrail'e destek gösterisi düzenledi. İki grup arasında gerginlik yaşandı.

Polis, İsrail yanlısı gruba müdahale etmedi

Polis, dağılmaları konusunda öğrencileri uyarmasının ardından müdahale etti. Filistin'e destek veren öğrencilere karşı sert müdahalede bulunan polis, İsrail yanlısı gösteri düzenleyen gruba ise müdahale etmedi. Filistin yanlısı göstericileri kampüs binasının önünden uzaklaştıran polis, bazı öğrencileri gözaltına aldı. Polisin sert müdahalesi ile karşılaşan öğrenciler, "Filistin'e özgürlük", "Bütün Berlin polisten nefret ediyor" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Berlin Özgür Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Protestosuna Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berlin Özgür Üniversitesi'nde Gazze'ye Destek Protestosuna Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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