Besi çiftliğinde taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
ERZURUM - Erzurum'da besi tesissinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Tortum karayolu üzerinde bulunan besi çiftliğinde çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Olay yerine gelen ambulansın camı kavgada sinir krizi geçiren bir kişi tarafından kırılırken jandarma kavgayla ilgili tahkikat başlattı.
Öte yandan besi çiftliğindeki kavga yolu karşısında yer alan akaryakıt istasyonu güvenlik kameralarına da yansıdı. Yaralıların Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Besi Çiftliğinde Taşlı Sopalı Kavga: 6 Yaralı - Son Dakika
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