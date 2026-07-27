Beşiktaş Kundaklama ve Suikast İddiası: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş Kundaklama ve Suikast İddiası: 7 Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş Kundaklama ve Suikast İddiası: 7 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'daki kundaklama ve suikast hazırlığı soruşturmasında 7 şüpheli Bodrum'da yakalandı.

İstanbul'da Nisan ayında Beşiktaş'ta meydana gelen kundaklama ve Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Nisan ayında Beşiktaş'ta gerçekleşen kundaklama ile Beylikdüzü'ndeki kurşunlama olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kundaklama olayının şüphelisi F.K. ile birlikte hareket eden 6 kişinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli gerçekleştirdiği operasyonda "Şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütü şüphelileri, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

Blok3'e suikast düzenlemek için grup kurdukları öne sürüldü

Operasyonun ardından şüphelilerin ele geçirilen telefonlarında yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde şüphelilerin, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması 'Signal' üzerinden "Blok" isimli bir grup kurdukları ve bu grup üzerinden kamuoyunda Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürüldü. Şüphelilerin kendi aralarında planladıkları eylemi "Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay" şeklinde nitelendirdikleri ve grupta Hakan Aydın'ın kaldığı otel ve kullandığı araçların fotoğraflarının yanı sıra otelin konumun paylaşıldığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. ve 6 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Tutuklama, Beşiktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Güvenlik, Gözaltı, Bodrum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş Kundaklama ve Suikast İddiası: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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