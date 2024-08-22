Beşiktaş'ta alev alev yanan araç küle döndü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta alev alev yanan araç küle döndü

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İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan binek araç bir anda alev topuna döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.08.2024 12:56
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Beşiktaş'ta alev alev yanan araç küle döndü

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan binek araç bir anda alev topuna döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Beşiktaş Levent Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esra T. kontrolündeki 34 TM 4978 plakalı Chevrolet marka araç seyir halindeyken yağ sızıntısı nedeniyle alev aldı. Alev alev yanan araç kısa sürede küle döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan aracı söndürdü. Sürücü Esra T. ise aracı kısa sürede terk ederek yara almadan kurtuldu. Aracı yanan kadının ailesi destek olmak için olay yerine geldi.

O anlar cep telefonu kamerasında

Alev alev yanıp küle dönen araç cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, aracın alevli bir şekilde yandığı ve etrafın dumanla kaplandığı gözüküyor. Ayrıca itfaiye ekiplerinin araca soğutma çalışması yaptığı da gözüküyor.

Beşiktaş\'ta alev alev yanan araç küle döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta alev alev yanan araç küle döndü - Son Dakika

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