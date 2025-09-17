Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Tutuklandı

17.09.2025 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta iş yerinden malzeme çalan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı kamerada.

İstanbul Beşiktaş'ta, iş yerine girip malzeme çalan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, ekipleri Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerindeki iş yerinden ve açıktan hırsızlık yapan iki şüpheli için çalışma başlattı. Kamera ve delilleri inceleyen ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin iş yerinin kapısını kırarak içeri girdikleri, buradan 1 adet spiral makinesi, 2 top elektrik kablosu, 1 adet petek ve 1 adet kombiyi çaldıkları belirlendi.

Kimlikleri belirlenen E.K, ve O.K, isimli iki şüpheli Şişli Kuştepe Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Hırsızlık, Politika, Beşiktaş, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:05:39. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Hırsızlık: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.