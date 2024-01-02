Beşiktaş\'ta İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular yaralandı

Beşiktaş'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü araca çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü bir araca çarptı. Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan bazıları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL