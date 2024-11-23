Beşiktaş\'ta lodos nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

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Beşiktaş'ta etkili olan lodos nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç devrilirken elektrik hatlarını da kopardı, bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos aksaklıklara neden oluyor. Beşiktaş Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağaç devrilirken elektrik hatlarını da kopardı. Bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesildi. Araçta hafif hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. - İSTANBUL