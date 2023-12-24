 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında karşı yönlerden gelen bir otomobil ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

24.12.2023 - 03:08,
Abone Ol

Beşiktaş'ta servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta karşı yönlerden gelen otomobil ve servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 35 APN 436 plakalı otomobilin sürücüsü bariyere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şeridinde ilerleyen 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi ile servis minibüsünden 6 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Araç içinde sıkışan kimsenin olmadığı kazada sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine iki yönlü olarak durdu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş\'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beşiktaş, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika


01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Son Dakika
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 03:43:09. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Otomobil ve Servis Aracı Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement