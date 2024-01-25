 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim

Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde kural ihlali yapan minibüs sürücülerine ceza kesildi. Sürücüler, polis ekiplerine kendilerini uyardıkları için teşekkür etti.

Beşiktaş\'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim
25.01.2024 - 14:53,
Abone Ol

Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kural ihlali yapmaktan ceza kesilen sürücü, polis ekiplerine kendisini uyardıkları için teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde minibüslere yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri kural ihlali yapan minibüs sürücülerini tespit ederek, sürücüler uygulama noktasında durduruldu. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, ayakta yolcu almak, kırmızı ışık ihlali, gereksiz aksesuar ve film camı takmak, kemer takmamak, indi-bindi kurallarına uymamak, kayıtlı şoför çalıştırmamak, güzergah dışına çıkmak konusunda kural ihlali yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 33 bin 986 lira para cezası kesildi.

Trafik işaret ve levhalarına uymamaktan 690 lira para cezası kesilen sürücü Bayram Avcı, "Diyecek bir şey yok. Hata yaptık, ceza yedik. Teşekkür ederiz uyardıkları için" dedi.

Denetimde 2 bin 736 lira para cezası yiyen minibüs şoförü Atilla Adıgüzelli ise, "Telefonla görüştüm. Fazla yolcu yoktu. 2 kişi, bir de bebekli araba vardı. Onlar indi, arkadaş bindi. Gereken neyse yazılıyor. Yapacak bir şey var mı" şeklinde konuştu.

Öte yandan il genelinde yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beşiktaş, Ceza, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim - Son Dakika


18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta trafikte kural ihlali yapan minibüslere denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement