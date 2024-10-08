Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Olay Yerinde Keşif Yapılacak - Son Dakika
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Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Olay Yerinde Keşif Yapılacak

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat sırasında çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. 22 sanıklı davada, tanık ifadeleri alınırken, yangının büyüme süreci de ifade edildi.

08.10.2024 23:09
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 5 tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katılırken, bir kısım müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Her yıl yangın söndürme aletlerini yeniliyorduk"

Duruşmada tanık olarak ifade veren Berna Çaltepe, gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalıştığını belirterek, "Kulüpte daha önce yangın çıktığına şahit olmadım. Duvar için kullanılacak malzemenin yanmaz özellikte olduğunu faturalardan biliyorum. Her yıl yangın söndürme aletlerini yeniliyorduk. Şahzade Bey her konuyla ilgili bilgisi olmasını isterdi. Çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildi. Sabit bir iş güvenliği uzmanımız vardı. Mekan açık olunca 600-700 kişi oluyordu. Tadilat izni alınmadığını bu olaylar olduğu için biliyorum. Kulüp aktifken yeşil 'çıkış' yazan tabelalar vardı. Her şeyi detaylı hatırlamıyorum ancak bunların faturaları mevcuttur. Tüplerin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Yangında muhasebe zarar gördü mü bilmiyorum" dedi.

"Yangın ilk önce küçüktü ancak 30 saniye içinde çok büyüdü"

Gece kulübünde garson olarak çalıştığını söyleyen ve tanık sıfatıyla ifade veren Engin Eser ise yangına kulübün kapısında yakalandığını belirterek, "Ben iş sağlığı güvenliği dersine denk gelmedim. Yangın tüplerinin değişimine denk gelmedim. Son hafta olduğu için olay günü sahne kurulacaktı. Yangın ilk önce küçüktü ancak 30 saniye içinde çok büyüdü" ifadelerini kullandı.

Olay yerinde keşif yapılacak

Alınan ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 21 Ekim Pazartesi günü olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği'nce aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede ise 13 şüphelinin 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından ayrı ayrı 2,5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 ayrı dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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