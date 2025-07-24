Besni\'de Fırın Odunları Yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir fırına ait odunlar yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde bir fırına ait odunlar henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yanan odunlar küle döndü. Polis ekipleri olay sonrası gelerek incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN