Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika
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Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 28 Gözaltı

12.06.2026 10:17
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İstanbul’da beyaz et sektöründe fiyat artışlarıyla ilgili 28 kişi gözaltına alındı, 13 şirkete kayyım atandı.

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda beyaz et sektöründe tüketici aleyhine eylemlerde bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı, 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile piyasa işleyişine yönelik iddialar dikkate alınarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte ele alınarak kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği ve bu şekilde serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldı. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun fiyatları etkileme suçu ve ilgili mevzuat kapsamında satıştan kaçınma suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli olarak yer alan şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayyum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyaz Et Sektöründe Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahperi Yalçın Mahperi Yalçın:
    aman tanrım ne güzel haber ?? bu tür operasyonlar çok lazımdı bence eski dönemlerde böyle şeyler daha da ağırydı hiç kontrol yoktu şirketler istediği fiyatı koyuyordu halk çaresiz kalıyordu ?? umarım bu işlem sonuna kadar gidilir ve halkın cebine gelen parayla tavuk almaya devam edebilir ?? 0 0 Yanıtla
  • Şule Mine Önemli Şule Mine Önemli:
    28 kişi gözaltına alındı mı iyi de bu fiyatlar düşecek mi şimdi ekmek parası kazanırken birde tavuk fiyatlarına bakıyorum cebim boşalıyor bir de bu şirketlerin kayyım atanması işler ne kadar düzelir bilmem ama başlangıç olsun yani 0 0 Yanıtla
  • Sabahattin Deniz Sabahattin Deniz:
    işte böyle olacak ya beyaz et fiyatları niye bu kadar arttı diye soruyorduk hep şirketler anlaşmış demek ki birlikte hareket etmişler tüketiciyi soymuşlar bari yakalanmışlar şimdi görelim adalet nasıl işleyecek 0 0 Yanıtla
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