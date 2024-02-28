Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

28.02.2024 16:46  Güncelleme: 16:50
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Beykoz'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

FABRİKADAKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

İşte bölgeden fotoğraflar:

Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Beykoz\'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: DHA

Beykoz, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da fabrikada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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