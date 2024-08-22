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Beykoz'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Beykoz'da bir araca çarpan otomobil ardından refüje vurup takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kavacık Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, O.Y. hakimiyetindeki 34 KRS 029 plakalı otomobil seyir halindeyken, önce bir siteden çıkan 34 GAP 263 plakalı araca çarptı, ardından da refüje vurup takla attı. Kazada takla atan aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.