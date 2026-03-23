Beykoz\'da Trafik Saldırısına Ceza

Beykoz'da saldırı amacıyla araçtan inen iki sürücüye toplam 360 bin TL para cezası kesildi.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden tespit edilen trafikte saldırı girişimiyle ilgili çalışma başlatıldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen incelemelerde, saldırı amacıyla araçtan inen sürücüler kısa sürede tespit edildi. M.C.Ö. ve B.K.'nin trafikte başka bir aracı ısrarlı şekilde takip ederek, saldırı amacıyla araçtan indikleri belirlendi. Şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında işlem yapıldı. İki sürücünün 60 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınarak, toplamda 360 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle araçlar trafikten men edildi.

Öte yandan şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179 ve 223. maddeleri kapsamında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL