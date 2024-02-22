Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu'nda Maganda Sürücüler Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika
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Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu'nda Maganda Sürücüler Trafiği Birbirine Kattı

Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu\'nda Maganda Sürücüler Trafiği Birbirine Kattı

Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu'nda seyir halinde olan iki sürücü, birbirlerini sıkıştırarak tartışmaya başladı. Ardından araçtan sarkan bir kişi, diğer otomobile eliyle vurmaya çalıştı. Magandaların tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.02.2024 11:08  Güncelleme: 11:08
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Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu istikametinde ilerleyen iki sürücü, önce birbirlerini sıkıştırdı ardından araçtan sarkan bir kişi, eliyle diğer otomobile vurmaya çalıştı. Trafiği birbirine katan magandalar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün 23.30 sıralarında Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki otomobilin içindeki şahıslar, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 33 AED 880 ve 33 VV 2277 plakalı araçlar seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. Ardından hızını alamayan araçlardan birinden sarkan kişi, önüne kırmaya çalıştığı diğer araca eliyle vurmaya çalıştı. Hız limitinin de üstünde gittikleri görülen magandalar hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki başka bir sürücü tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu'nda Maganda Sürücüler Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Avcılar E5 Karayolu'nda Maganda Sürücüler Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika
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