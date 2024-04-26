Beylikdüzü E-5 Yan Yolunda Feci Kaza - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5 Yan Yolunda Feci Kaza

Beylikdüzü'nde E-5 yan yolunda meydana gelen kazada, bir ticari taksi refüje savrulurken diğer araç simit tezgahına çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından trafikte yoğunluk oluştu.

26.04.2024 19:25  Güncelleme: 19:28
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Beylikdüzü E-5 yan yolda feci kaza: Taksi refüje savruldu, diğeri simit tezgahına çarpmadan durabildi

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde E-5 yan yol Avcılar istikametinde bekleyen ticari taksi, arkadan başka bir aracın çarpması sonucu refüje savruldu. Kazaya karışan araçlardan biri üst geçidin altındaki simit tezgahına çarpmaya ramak kala durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Haramidere mevkii E-5 yan yol Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen Fatih S. kontrolündeki 34 TKH 23 plakalı ticari taksiye, Sezer G. kontrolündeki 34 RB 6959 plakalı araç arkadan çarptı. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısındaki refüje çıktı. Sezer G. kontrolündeki otomobil yan yol üzerindeki üst geçidin altında bulunan simit tezgahına çarpmaya ramak kala durabildi. Yaşanan kazada her iki sürücüde hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yoğun trafik oluştu. Polisin kontrolüyle trafik akışı sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Yaşanan kazaya şahit olan bölgedeki esnaflardan biri olayla ilgili olarak, " Burada devamlı kaza oluyor. Bir değil iki değil. Yol kaygan zemin kaygan. Artı olarak durağın girişine bakın hiçbir önlem yok. Burası yokuş aşağı, araçlar kayıyor. Haberlere bakarsanız birçok kaza yaşandı burada ama Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Aniden bir gürültü oldu. Arkama bile bakmadan kaçtım. Taksi duruyordu burada.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5 Yan Yolunda Feci Kaza - Son Dakika

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